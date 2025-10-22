La penúltima audiencia del caso SQM duró menos de 10 minutos
22.10.2025 / 15:58
- La Fiscalía imputará los delitos de robo con violencia y homicidio a los dos detenidos que provocaron ayer el fatal accidente en Recoleta que terminó con la vida de un menor de 12 años. El Presidente Boric visitó a la familia de las víctimas mientras que el Ministro de Seguridad Pública anunció una querella contra los responsables.
- Vuelve a tomar fuerza la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardow, luego que se revelara que el ex secretario de Estado estuvo informado por la empresa Transelec de los cobros en exceso por 100 millones de dólares. Parte del oficialismo apuntó un aprovechamiento político de la oposición.
- Menos de 10 minutos duró la penúltima audiencia del caso SQM -investigación por financiamiento regular de la política- Durante la sesión se presentaron 7 de los 8 imputados, entre ellos, Marco Enríquez Ominami, Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse.
- Por primera vez una mujer llegó al poder en Japón, Sanae Takaichi, líder del partido ultra conservador gobernante asumió como Primera Ministra. Durante su gestión deberá hacer frente a los altos precios y el estancamiento del crecimiento salarial.