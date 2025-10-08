Programas completos cnn prime

La corte de apelaciones de Coyhaique dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, tras 9 años de cárcel

Por CNN Chile

08.10.2025 / 16:07

Conduce: Mónica Rincón

En un nuevo CNN Prime, junto a la periodista Mónica Rincón, analizamos las principales noticias de la jornada: 

 

  • PDI informa la detención de 3 sujetos vinculados a la facción “los mapaches” del tren de Aragua por los delitos de secuestros y homicidios cometidos en marzo. 

 

  • La corte de apelaciones de Coyhaique dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, tras cumplir 9 años de cárcel. La condena inicial contemplaba 18 años de cárcel y fue rebajada luego de calificarlo con bajo compromiso delictivo. 

 

  • Desde la UDI ingresaron una solicitud al Consejo de Defensa del Estado para que se pronuncie sobre el caso de Bernarda Vera, presunta detenida desaparecida que estaría viviendo en Argentina.

