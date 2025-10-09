Programas completos cnn prime

Kast y gobierno se enfrentan por número de empleados públicos contratados durante gestión de Boric

Por CNN Chile

09.10.2025 / 16:46

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

José Antonio Kast y el gobierno se enfrentan por cifras de empleados públicos contratados durante la gestión de Gabriel Boric.

Donald Trump anunció que Israel y Hamás firmaron primera parte de acuerdo de paz en Gaza.

En La Entrevista Prime conversamos con | Frank Sauerbaum, diputado  de RN, sobre la candidatura de Matthei y la Acusación Constitucional contra el juez Ulloa.

Revisa el noticiero completo en el video.

