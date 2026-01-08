Kast se reúne con presidente de Perú para trabajar en conjunto contra crimen organizado | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

Kast se reunió con el presidente de Perú para abordar tópicos sobre la lucha contra el crimen organizado y la migración .

La presidenta de la Corte Suprema calificó la crisis del poder judicial como la peor desde el retorno a la democracia.

Corte de apelaciones de Santiago revisó la querella contra exjueza Sabaj.

Estados Unidos incautó petrolero con bandera rusa y otro barco vinculado con Venezuela.

Muere mujer en un tiroteo que involucra a ICE.

Fundación Chile celebra 50 años.

En la Entrevista Prime conversamos con la primera mujer presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, respecto a los desafíos que enfrentará ante el complejo panorama que atraviesa el poder judicial. “Esta es la crisis más grave que ha enfrentado el poder judicial”, declaró. Agregando que su principal prioridad ahora es “recobrar la confianza y credibilidad” en la institución.