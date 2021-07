Luego de haber alcanzado los $740, el precio del dólar cerró la semana pasada con la mayor caída desde marzo de este año. En conversación con “Agenda Económica”, Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Mercado Capitaria, explicó que “se debió principalmente a una intervención que hizo Hacienda, donde empieza a generar una mayor subasta de dólares y ella genera expectativas de un exceso de oferta de corto plazo y, a mayor oferta, obviamente que como ocurre con cualquier bien o servicio, la cotización del dólar mostró este fuerte debilitamiento”. Con respecto al rol que pudiera generar la Convención Constituyente, Bustamante sostuvo que “ya se veía venir que podían pasar cosas que hicieran que no saliera todo forma tan expedita, entonces es algo que el mercado ya consideraba”. El experto apuntó a la importancia de la carrera presidencial ya que “hoy en día prácticamente todas las semanas tenemos cambios y no hay alguien que esté liderando con claridad y eso implica incertidumbre”. “Como hemos visto desde octubre de 2019, a medida que incrementa la incertidumbre a nivel país, obviamente que no es una situación positiva para los ojos de los inversionistas y eso implica una apreciación del dólar”, cerró.