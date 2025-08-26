Programas completos cnn prime

Jeannette Jara critica la propuesta económica de José Antonio Kast | CNN Prime

Por CNN Chile

26.08.2025 / 15:58

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo CNN Prime, junto a Natalia Muñoz, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Jeannette Jara criticó a José Antonio Kast por propuesta de eliminar préstamo en la reforma de pensiones.

Nuevo ataque incendiario a empresa forestal en La Araucanía dejó pérdidas en maquinarias.

Se realizó la cuarta versión del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

