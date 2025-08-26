Jeannette Jara critica la propuesta económica de José Antonio Kast | CNN Prime
Por CNN Chile
26.08.2025 / 15:58
Conduce: Natalia Muñoz.
En un nuevo CNN Prime, junto a Natalia Muñoz, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Jeannette Jara criticó a José Antonio Kast por propuesta de eliminar préstamo en la reforma de pensiones.
Nuevo ataque incendiario a empresa forestal en La Araucanía dejó pérdidas en maquinarias.
Se realizó la cuarta versión del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes.
Revisa el noticiero completo en el video.