Jeannette Jara admite “error” en su programa por nacionalización de cobre | CNN Prime

Jeannette Jara admite “error” en su programa de las primarias en las se mencionaba la nacionalización del cobre y el litio.

Las consecuencias en la economía chilena del retiro de fondos a cinco años de iniciado el proceso.

En La Entrevista Prime, conversamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, sobre las propuestas económicas de la entidad y contingencia política.

