Programas completos cnn prime

Jeannette Jara admite “error” en su programa por nacionalización de cobre | CNN Prime

Por CNN Chile

08.08.2025 / 15:18

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Jeannette Jara admite “error” en su programa de las primarias en las se mencionaba la nacionalización del cobre y el litio.

Las consecuencias en la economía chilena del retiro de fondos a cinco años de iniciado el proceso.

En La Entrevista Prime, conversamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, sobre las propuestas económicas de la entidad y contingencia política.

Revisa el noticiero completo en el video.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN "No representa el mundo empresarial": Presidenta de la CPC tras dichos de Nicolás Ibáñez sobre aportes a las derechas

LO ÚLTIMO

País Alan García será el embajador de la Teletón 2025: "He aprendido que no me puedo rendir"
Luna del Esturión 2025: ¿Qué es y a qué hora verla?
Bajan las temperaturas en el centro del país: ¿Cuál será la máxima en tu ciudad?
Myriam Hernández reagenda conciertos: Conoce las nuevas fechas de la gira "Tauro"
Pesar en el mundo aeroespacial: Fallece el famoso astronauta que dijo "Houston, we have a problem"
Amplían detención de sujetos imputados por secuestro de empresario en Quilicura