Jeannette Jara admite “error” en su programa por nacionalización de cobre | CNN Prime
Por CNN Chile
08.08.2025 / 15:18
Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Jeannette Jara admite “error” en su programa de las primarias en las se mencionaba la nacionalización del cobre y el litio.
Las consecuencias en la economía chilena del retiro de fondos a cinco años de iniciado el proceso.
En La Entrevista Prime, conversamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, sobre las propuestas económicas de la entidad y contingencia política.
