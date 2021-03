La ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS para vacunas, Jeanette Vega, se refirió en Última Mirada al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Chile, el que calificó como “bastante positivo”. En tanto, con respecto a las dudas en torno a la inoculación, la ex autoridad sanitaria dejó en claro que “tenemos claridad que es mejor vacunar que no vacunar, en términos de riesgo de enfermar”. En ese sentido, adelantó que en el país “deberíamos empezar a ver disminución de hospitalizaciones y de muertes en un plazo relativamente corto”. Además, el analista internacional Raúl Sohr entregó su parecer sobre la situación en Myanmar.