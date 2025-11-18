Jara y Kast comienzan el despliegue para la segunda vuelta presidencial

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Jeannette Jara y José Antonio Kast comenzaron sus despliegues territoriales pensando en la segunda vuelta. El abanderado republicano viajó hasta la Araucanía, una de las regiones donde consiguió más votos que Jara mientras que, desde La Pintana en Santiago, la candidata del oficialismo anunció que va a incorporar en su programa algunas propuestas de Franco Parisi y Evelyn Matthei.

Jornada de disputas en Chile Vamos. Dirigentes del sector ya anuncian el fin del bloque luego de que Evelyn Matthei quedará relegada al quinto lugar y tras los resultados en la elección parlamentaria. A esto se suma la eventual desaparición de Evópoli, Demócratas y Amarillos, y otros diez partidos que no alcanzaron ni los votos, ni los legisladores necesarios en las elecciones.

Por falta de quórum, fracasó la sesión de la Comisión Revisora por la acusación constitucional contra el ex ministro Diego Pardow, quien es cuestionado por su eventual responsabilidad política en los errores de las cuentas de la luz. La ex autoridad, está vez, sí estuvo presente a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada. La instancia fue citada nuevamente para este martes 18 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos aún no toma una decisión sobre un posible ataque a Venezuela, de acuerdo a dos funcionarios del gobierno. En paralelo, las fuerzas militares estadounidenses se han concentrado en la región. Ayer, Donald Trump dijo que podría hablar con Nicolás Maduro en medio de la creciente detención.