Jara y Kast cara a cara en el último debate presidencial | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, revisamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Jeannette Jara y José Antonio Kast estuvieron cara a cara en el último debate presidencial.

La comisión que investiga la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, votará hoy si aprobarla o no, luego de revisar y escuchar a los intervinientes sugeridos por el abogado defensor del magistrado. La timonel de distancia, Maite Orsini, aseguró que el informe a favor o en contra del libelo podría llegar a la sala de la Cámara el jueves.

Molestia generó en los alcaldes la suspensión de la sesión de la mañana del pasado martes en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se iba a discutir el proyecto de Seguridad Municipal. El encuentro no se pudo realizar por falta de quórum, horas más tarde, el presidente de la corporación citó una sesión especial donde, finalmente, se aprobó la iniciativa. El Ministro de Seguridad Pública valoró el acuerdo transversal concitó al proyecto.

Crece una incertidumbre por la asistencia de María Corina Machado a la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz en Oslo. Este martes, la conferencia oficial fue cancelada mientras que una fuente del Instituto Nobel confirmó que la decisión tiene que ver con las dificultades del viaje de la activista desde Venezuela.