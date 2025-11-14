Innovación como clave para recuperar el crecimiento económico
Por CNN Chile
14.11.2025 / 08:50
{"multiple":false,"video":{"key":"baLLO4frg3bU4u","duration":"00:26:36","type":"video","download":""}}
Conduce: Sebastián Aguirre.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la decisión del gobierno de no avanzar en la definición de sitios prioritarios, ello a propósito de la Ley SBAP.
También dialogamos con Laura Chicurel, fundadora y CEO de Innova360, sobre la importancia de la innovación a la hora de recuperar el crecimiento económico.
Mira el programa completo