Programas completos Agenda Económica

Innovación como clave para recuperar el crecimiento económico

Por CNN Chile

14.11.2025 / 08:50

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la decisión del gobierno de no avanzar en la definición de sitios prioritarios, ello a propósito de la Ley SBAP.

También dialogamos con Laura Chicurel, fundadora y CEO de Innova360, sobre la importancia de la innovación a la hora de recuperar el crecimiento económico.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN No basta el trámite en Comisaría Virtual: Carabineros explica cómo excusarse si se está a más de 200 km del local de votación
DMC emite Alerta Agrometeorológica por altas temperaturas entre Coquimbo y Ñuble: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
"Piñera ya se habría cruzado": Lagos Weber cuestiona "silencio de la derecha" tras dichos de Kaiser sobre carabinero que cegó a Campillai
Movilh denuncia vandalización del memorial de Daniel Zamudio en el Cementerio General: Evalúan presentar acciones legales
Greenpeace denuncia obstrucción en investigación por muerte de dos ballenas en Chile: Apuntaron a empresas salmoneras
¿Fin de la tarifa de estudiante en buses rurales? Revelan que dueños de vehículos no postularon al subsidio para 2026