Informe cifra en solo US$ 2 millones el cobro en exceso en la cuenta de la luz

Por CNN Chile

23.10.2025 / 18:24

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Ramón Galaz, socio y fundador Valgesta Nueva Energía, sobre informe que cifra en solo US$ 2 millones el cobro en exceso en la cuenta de la luz, y no US$115 millones como anunció el gobierno.

“De los US$ 115 millones de dólares, solo US$ 2 millones ya lo pagamos los consumidores finales. Los US$ 113 restantes no han sido incorporados en las tarifas”, señala Galaz.

Al respecto explicó que “los US$ 113 restantes están documentos de pago que no han sido incorporados en las tarifas, por lo tanto no los hemos pagado todavía. Estos se tienen que comenzar a pagar en 2028

Revisa el programa completo en el video.

 

