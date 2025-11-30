Influyentes, capítulo 79: Francisca Valdés y Mathias Klotz

Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.
Conduce: Paula Escobar.
En una nueva edición de Influyentes de CNN Chile, junto a Paula Escobar conversamos con Francisca Valdés, directora de Mujeres Empresarias, sobre los desafíos del próximo Gobierno, la situación del desempleo femenino y las políticas públicas para impulsar el liderazgo y la equidad de género.
Además, junto a Mathias Klotz, arquitecto, analizamos la situación de las ciudades, como Valparaíso y Santiago, y el deterioro urbano posterior al estallido social.
