Influyentes, capítulo 79: Francisca Valdés y Mathias Klotz

Conduce: Paula Escobar.

En una nueva edición de Influyentes de CNN Chile, junto a Paula Escobar conversamos con Francisca Valdés, directora de Mujeres Empresarias, sobre los desafíos del próximo Gobierno, la situación del desempleo femenino y las políticas públicas para impulsar el liderazgo y la equidad de género.

Además, junto a Mathias Klotz, arquitecto, analizamos la situación de las ciudades, como Valparaíso y Santiago, y el deterioro urbano posterior al estallido social.