Influyentes, capítulo 73: Javiera Arce y Juan Pablo Lavín

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En este nuevo Influyentes, con Paula Escobar, conversamos sobre las elecciones presidenciales que están cada vez más cerca, a ya menos de un mes y medio para el día de votación.

Para ello hablamos con Javiera Arce, politóloga y candidata a doctora en Ciencia Política por el University College London, y también con Juan Pablo Lavín, fundador y gerente de Pulso Ciudadano UDD.