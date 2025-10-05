Programas completos influyentes

Influyentes, capítulo 73: Javiera Arce y Juan Pablo Lavín

Por CNN Chile

05.10.2025 / 19:30

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En este nuevo Influyentes, con Paula Escobar, conversamos sobre las elecciones presidenciales que están cada vez más cerca, a ya menos de un mes y medio para el día de votación.

Para ello hablamos con Javiera Arce, politóloga y candidata a doctora en Ciencia Política por el University College London, y también con Juan Pablo Lavín, fundador y gerente de Pulso Ciudadano UDD.

