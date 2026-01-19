Incendios forestales han afectado más de 24.000 hectáreas en las regiones del Ñuble y Biobío | CNN Prime
Por CNN Chile
19.01.2026 / 11:46
{"multiple":false,"video":{"key":"baNMNdhTIiHrII","duration":"01:26:08","type":"video","download":""}}
Conduce: Mónica Rincón y José Miguel Mardones.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón y José Miguel Mardones, revisamos la situación de los grandes incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.
- Se confirman 18 fallecidos en esta catástrofe, la cifra podría aumentar.
- Van más de 24.000 hectáreas afectadas.
- Toque de queda para Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja.
- COGRID entregó balance de los incendios forestales.