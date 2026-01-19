Programas completos cnn prime

Incendios forestales han afectado más de 24.000 hectáreas en las regiones del Ñuble y Biobío | CNN Prime

Por CNN Chile

19.01.2026 / 11:46

Conduce: Mónica Rincón y José Miguel Mardones.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón y José Miguel Mardones, revisamos la situación de los grandes incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.

  • Se confirman 18 fallecidos en esta catástrofe, la cifra podría aumentar.
  • Van más de 24.000 hectáreas afectadas.
  • Toque de queda para Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja.
  • COGRID entregó balance de los incendios forestales.

