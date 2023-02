En una nueva edición de CNN Deportes conversamos con Ian Mac Niven, exgerente de la selección chilena, sobre las críticas a la gestión de Pablo Milad al mando de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). “Lo más grave es que no ha habido voluntad en solucionar los grandes problemas del fútbol chileno, entendiendo que todos sabemos el diagnóstico del problema. No hay que estar dentro de la ANFP para entender los problemas del deporte y del fútbol en Chile: problemas de formación, de inversión en el fútbol joven”, planteó Mac Niven. En ese sentido, advirtió que “hoy en día la ANFP no tiene una estructura coherente con los objetivos fútbol chileno“. “Siento que ningún club que lo haya hecho bien durante los últimos años puede estar conforme con cómo está estructurada la ANFP. Sabiendo cuál es el diagnóstico y los problemas de los últimos años, no se hace nada por solucionarlos”, enfatizó.