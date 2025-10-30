Programas completos cnn prime

Huracán Melissa se dirige a las Bahamas en categoría 2

Por CNN Chile

30.10.2025 / 15:11

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos las noticias más importantes de la jornada.

  • Por 141 votos a favor la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. El libelo que cuestiona sus nexos y sus actuaciones, junto al abogado Luis Hermosilla, deberá ser votado por el Senado en un plazo máximo de 30 días.

 

  • El Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de Krishna Aguilera, joven de 19 años que estuvo desaparecida durante tres semanas. Su familia agradeció a los medios de comunicación que han cubierto la búsqueda y el proceso judicial, que tiene como principal sospechoso a un narcotraficante.

 

  • Durante el miércoles continuaron las muestras de pesar y cariño a Héctor Noguera. Hoy a las 11 horas se realizó la misa para despedir al actor en el cementerio Parque del Recuerdo.

 

  • El huracán melissa dejó daños considerables en Jamaica y graves inundaciones en su paso por Cuba. También se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en Jamaica. Melissa ahora se dirige a las Bahamas en categoría 2.

