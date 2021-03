El senador Francisco Huenchumilla (DC) se sumó a las críticas por las palabras del renunciando ex delegado presidencial en la macrozona sur Cristian Barra, quien acusó que las FF.AA. tenían “falta de voluntad” para combatir hechos de violencia en La Araucanía. “El señor Barra no tuvo una lectura adecuada del rol de las FF.AA. en una situación de conflicto como existe en La Araucanía”, declaró el parlamentario. En la misma línea, expresó que “las FF.AA. entendieron que los problemas políticos tiene que solucionarlos los políticos y no las FF.AA., porque traen consecuencias de las que nadie se hace cargo y el costo lo pagan ellas directamente”. Finalmente, criticó que Barra “quiso entrar a las ligas mayores haciendo un análisis de lo que debían hacer o no las FF.AA. y cometió ese error que cometen muchos otros en la derecha y sobre todo en la ultra derecha, que el problema se soluciona por la fuerza”. Por otro lado, en el análisis internacional, Raúl Sohr se refirió a la decisión de países europeos de suspender la entrega de vacunas de AstraZeneca.