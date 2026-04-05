Homicidios aumentaron un 42,3% en los últimos 28 días | CNN Prime
Por CNN Chile
05.04.2026 / 09:37
Conduce: Felipe Hernández.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:
- La cifra de homicidios aumentó un 42,3% en los últimos 28 días.
- La Unión Demócrata Independiente (UDI) valoró la millonaria recompensa que ofrece el gobierno de Argentina por información del paradero de Galvarino Apablaza.
- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza a Irán, y señaló que tiene 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz.
- El Ministerio de Salud del Líbano informó que hay 1.400 muertos en el país por ataques de Israel.