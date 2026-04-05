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Homicidios aumentaron un 42,3% en los últimos 28 días | CNN Prime

Por CNN Chile

05.04.2026 / 09:37

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Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • La cifra de homicidios aumentó un 42,3% en los últimos 28 días.
  • La Unión Demócrata Independiente (UDI) valoró la millonaria recompensa que ofrece el gobierno de Argentina por información del paradero de Galvarino Apablaza.
  • El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza a Irán, y señaló que tiene 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz.
  • El Ministerio de Salud del Líbano informó que hay 1.400 muertos en el país por ataques de Israel.

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