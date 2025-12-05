“Hay que sentirse orgullosos de este sistema”: Paola Tapia y el legado del transporte público metropolitano

Con la aproximación del verano es clave movilizarse dentro de un sistema que brinde comodidad para los días de calor y temperaturas extremas. Es por esto que la directora del Transporte Público Metropolitano dió a conocer las nuevas medidas implementadas: “los servicios públicos nos ponemos a disposición en estos días de calor especialmente”.

Comenzó la temporada de altas temperaturas y las personas prefieren movilizarse a través de transportes que brinden comodidad y una buena experiencia.

Es por esto que, Paola Tapia, directora del Transporte Público Metropolitano y ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones, en conversación con CNN Tiempo, detalló sobre el legado de la presente administración.

“Cuando asumimos el desafío en el año 2022 teníamos 779 buses eléctricos y hoy día, después de tres años y medio de arduo trabajo, tenemos 3.700 buses eléctricos”, expresó Tapia.

Para el próximo gobierno de turno, se hará entrega de una flota de 4.400 buses en total, que contarán con aire acondicionado, wifi y conexión USB.

Actualmente, según detalló la directora de transporte público, el 98% de los buses que están desplegados a lo largo de la ciudad ya cuentan con aire acondicionado, beneficiando a los que se movilizan durante estos días de intensa calor: “los servicios públicos nos ponemos a disposición en estos días de calor especialmente”.

Nuevas implementaciones en el transporte público metropolitano

Entre las nuevas remodelaciones se encuentra la implementación de más de 11.000 paraderos con techo, en comunas como Independencia, Maipú y Cerro Navia. Además, las paradas cuentan con un letrero de información variable para seguir en detalle los minutos en el que el bus llegará a cada una de estas.

Esto se suma a la aplicación Red, utilizada por más de 1.500.000 personas “nosotros hicimos un análisis, fuimos incluso con el Gobierno Regional, nos dijeron qué es lo que necesitaba cada parada. Primero, saber a cuánto viene el bus, porque las mujeres sienten esa necesidad más que los hombres por razones de cuidado, o porque andan con el tiempo justo. Entonces, esas mujeres, nos mencionaron que querían sentir que las paradas fueran un lugar seguro”, detalló Tapia.

Muchas de las zonas de espera del transporte cuentan con un botón de pánico, el cuál está conectado con los municipios. Además, también se ha implementado señaléticas en braille para quién lo necesite.

Por otra parte, con el paso del tiempo, se han podido incorporar más mujeres al volante, llegando a la suma de 2.323 mujeres trabajadoras, representando el 13% de las personas que conducen por la ciudad.

Desafíos y proyectos: el futuro de la movilización y conectividad

Paola Tapia comentó a su vez sobre los desafíos a futuro dentro de la red de movilidad, sobre todo, en el sentido de apropiación “El transporte público es de todos y todas, no es de las empresas, es de todos los que lo usamos”.

También mencionó que se debe promover un recambio en la tecnología de los sistemas de pago y la gestión de la flota, para conocer sobre dónde se encuentra cada bus y si se producen situaciones excepcionales, por ejemplo, algún desvío o inconveniente.

Aún así, el transporte público chileno se posiciona en el lugar 14 dentro de marcas de transporte público y privado, según Cadem. Entregando un compromiso con el medio ambiente, la ciudad, además de entregar calidad y una buena experiencia de viaje.

“La verdad es que hay que sentirse orgullosos de este sistema”, concluyó Paola Tapia, directora del Transporte Público Metropolitano y ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones.