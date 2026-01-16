Hasta 37°C: Revisa el pronóstico del clima para este sábado 17 de enero

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para mañana, sábado 17 de enero, se pronostican 34°C en el centro de la capital, mientras que en sectores como Puente Alto y Colina, las máximas serán de 35°C. Para domingo, las temperaturas alcanzarán los 34°C y el lunes 32°C.

Para el norte del país se proyectan máximas de 26°C en Arica, 25°C en Iquique y Antofagasta.

El litoral central las temperaturas llegarán a 22°C en La Serena y 24°C en Valparaíso.

Las altas temperaturas se harán presentes en el interior de la zona centro del país, con 36°C en Los Andes, 34°C en Rancagua y 33°C en Talca y Chillán.

Mientras que en el sur, Puerto Montt tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 18°C. Por su parte, Punta Arenas oscilará entre los 7°C y los 15°C.