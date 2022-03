Un nuevo capítulo de Agenda Económica PM estuvo dedicado a repasar y analizar el alza histórica del cobre, que este lunes alcanzó los US$ 4,86 la libra, en gran parte por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Para conocer en profundidad este y otros factores, Sebastián Aguirre entrevistó al académico de la Facultad de Ingeniería UC, Gustavo Lagos, quien destacó que “el cobre de seguro sobrepasará los US$ 5” en los próximos días, puesto que “los inversionistas optan por comprar comodities”. Advirtiendo sobre el riesgo de las sanciones a Rusia, Lagos señaló que “el petróleo y el gas natural aún no tienen sanciones, pero eso es distinto de los metales”.