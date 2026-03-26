Gremios de camioneros advierten alza de precio de productos | CNN Prime
Por CNN Chile
26.03.2026 / 13:57
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Contraloría oficia al Gobierno por “estado en quiebra”.
- Alza de combustibles: Sigue la tramitación de medidas.
- Polémica por recorte presupuestario en seguridad.
- Casa Blanca: Continúan diálogos “productivos”.
En Entrevista Prime conversamos con el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, respecto a la situación de las arcas fiscales del país y las fuertes alzas en los combustibles.