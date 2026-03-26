Gremios de camioneros advierten alza de precio de productos | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

Contraloría oficia al Gobierno por “estado en quiebra”.

Alza de combustibles: Sigue la tramitación de medidas.

Polémica por recorte presupuestario en seguridad.

Casa Blanca: Continúan diálogos “productivos”.

En Entrevista Prime conversamos con el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, respecto a la situación de las arcas fiscales del país y las fuertes alzas en los combustibles.