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Gremios de camioneros advierten alza de precio de productos | CNN Prime

Por CNN Chile

26.03.2026 / 13:57

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Contraloría oficia al Gobierno por “estado en quiebra”.
  • Alza de combustibles: Sigue la tramitación de medidas.
  • Polémica por recorte presupuestario en seguridad.
  • Casa Blanca: Continúan diálogos “productivos”.

En Entrevista Prime conversamos con el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, respecto a la situación de las arcas fiscales del país y las fuertes alzas en los combustibles.

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