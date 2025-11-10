Gobierno interpondrá una querella contra WAM debido a ataques terroristas en la Araucanía

Conduce: Macarena Román

En una nueva edición de CNN Prime, desglosamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Con la esperanza de mover la aguja, sobre todo entre los indecisos, los candidatos presidenciales se preparan para el último debate presidencial que será este lunes 10 de noviembre a las 21:00 horas y transmitido por los canales asociados a ANATEL.

El Gobierno anunció que interpondrá una querella por ley antiterrorista debido a los ataques incendiarios registrados desde el viernes en la Araucanía los que se han adjudicado a la organización Weichán Auka Mapu (WAM).

El Senado se reúne este lunes con el objetivo de decidir si aprueba o rechaza la acusación constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

En Estados Unidos el secretario de transportes advirtió que los vuelos podrían ser reducidos a su mínima expresión si se mantiene el cierre de Gobierno. Solo este domingo 1.400 trayectos fueron cancelados en el país norteamericano.