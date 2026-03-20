Gobierno instruyó cobro a morosos del CAE | CNN Prime
Por CNN Chile
20.03.2026 / 11:36
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Gobierno instruyó el cobro a morosos del CAE
- Exfiscal Guerra quedó en prisión preventiva
- Sigue subiendo la parafina: alza fue de $107
- Netanyahu dice que Israel atacó solo yacimiento iraní
En Entrevista Prime conversamos con el ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segpres), José García Ruminot, respecto al cobro a los morosos del CAE, la revisión de la gratuidad, la posible modificación al Mepco y más propuestas que ha considerado el gobierno de José Antonio Kast.