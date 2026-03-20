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Gobierno instruyó cobro a morosos del CAE | CNN Prime

Por CNN Chile

20.03.2026 / 11:36

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Gobierno instruyó el cobro a morosos del CAE
  • Exfiscal Guerra quedó en prisión preventiva
  • Sigue subiendo la parafina: alza fue de $107
  • Netanyahu dice que Israel atacó solo yacimiento iraní

En Entrevista Prime conversamos con el ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segpres), José García Ruminot, respecto al cobro a los morosos del CAE, la revisión de la gratuidad, la posible modificación al Mepco y más propuestas que ha considerado el gobierno de José Antonio Kast.

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