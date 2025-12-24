Gobierno ingresará proyecto de negociación ramal resistido por empresarios: ¿En qué consiste?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el balance del comercio a propósito de las fiestas de fin de año.

También dialogamos con Roberto Grandón, presidente de la Conaban y consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sobre el proyecto de ley de negociación ramal.

La iniciativa, que el gobierno anunció que ingresará al Congreso en el mes de enero, ha sido fuertemente resistida tanto por el mundo empresarial como por la oposición.

Grandrón sostuvo que, “si bien puede ser considerada, desde el punto de vista político, una política de un sector, la verdad es que estaría más por no entrar en el campo de la ideología, sino que ir a lo técnico, a lo empírico, a lo que ha demostrado en los países en que se aplica”.

“Efectivamente, lo que hace es mejorar la sociedad, no solo las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino también las condiciones donde se desarrollan las empresas, las pymes, de cara al cambio tecnológico y a lo que nos viene en el futuro”, agregó.

