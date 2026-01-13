Programas completos Agenda Económica

Gobierno de Donald Trump investiga al presidente de la Fed: ¿A qué se debe?

Por CNN Chile

13.01.2026 / 09:14

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por su testimonio de junio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central en Washington D. C., por US$2.500 millones.

También dialogamos con Frank Sauerbaum, diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda, sobre el reajuste al sector público y la Ley de Reajuste.  “Esta norma no va a tener los votos ni en la sala ni en el Senado“, sostuvo respecto al primer punto a propósito del “amarre”.

