Programas completos Agenda Económica

Gobierno y CUT comenzarán negociaciones por el sueldo mínimo

Por CNN Chile

10.04.2026 / 09:16

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre las negociaciones en torno al reajuste del salario mínimo. Durante las próximas semanas habrá conversaciones entre el Gobierno y el mundo sindical.

Para ello entrevistamos al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, quien comentó que han hablado con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, a quien le manifestaron la “voluntad del mundo del trabajo de instalar una mesa de negociación donde podamos poner todos los temas sobre la mesa”.

De todos modos, recalcó que las negociaciones serán distintas este año debido al contexto internacional por el conflicto en Medio Oriente.

Hay una crisis vinculada a la guerra y al aumento del petróleo y “eso cambia el contexto de la conversación que hemos tenido en años anteriores; por tanto, hay un escenario muy diferente hoy día”, comentó Díaz.

Revisa la entrevista completa aquí

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