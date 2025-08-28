Gobierno autoriza compra de la pistola tipo taser para ser usada por carabineros | CNN Prime

Por CNN Chile 28.08.2025 / 16:19

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Gobierno autoriza compra de la pistola tipo taser para ser usada por carabineros.

Las perspectiva de inversión han mejorado para este año según distintas mediciones.

En La Entrevista Prime conversamos con Antonia Orellana, ministra de la Mujer, sobre la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y contingencia política.

Revisa el noticiero completo en el video.