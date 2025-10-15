Gabriel Boric criticó duramente a Netanyahu señalando que el hambre no puede ser utilizada como estrategia de guerra
15.10.2025 / 13:35
Conduce: Mónica Rincón
- Durante la inauguración del foro de inversión de la FAO en Roma, el Presidente Gabriel Boric criticó duramente a Netanyahu, primer ministro de Israel, señalando que el hambre no puede ser utilizada como estrategia de guerra. Además, el mandatario destacó el compromiso de Chile con la seguridad alimentaria como política del Estado y reafirmó el apoyo del país a la FAO y a todos quienes trabajan por un futuro libre de hambre en el mundo.
- La edición 2025 de ENADE estuvo marcada por polémicas de las carreras presidenciales, principalmente por el calificativo de “Parásitos” utilizado por el principal asesor de José Antonio Kast en una columna de opinión para La Tercera que dio a encender las tensiones entre los candidatos a la presidencia. Al mismo tiempo, Evelyn Matthei aseguró haber dado por superado la llamada “guerra sucia” tras los ataques que recibió a través de redes sociales.
- Israel decidió postergar la apertura del cruce fronterizo entre Gaza y Egipto y a su vez, restringir el ingreso de camiones con ayuda humanitaria al enclave palestino. La medida fue adoptada en represalia por el retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes que aún mantiene Hamás. En paralelo, el presidente Donald Trump advirtió que si el grupo no depone la armas, su gobierno se va a encargar de desarmarlos.