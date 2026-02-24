Programas completos Agenda Económica

Frutas de Chile expresa preocupación por aranceles de Donald Trump: “Es un nuevo golpe a la competitividad del sector frutícola”

Por CNN Chile

24.02.2026 / 08:33

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la tensión que persiste entre Chile y Estados Unidos a propósito del proyecto de cable submarino que uniría Chile con China.

Además, abordamos el arancel global a los productos extranjeros del 10% que Estados Unidos comenzará a aplicar este martes, pese al reciente anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tasa mundial del 15%.

Finalmente, en esta edición, dialogamos con Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, sobre los efectos de estos aranceles en el sector frutícola. “Nos causa preocupación. Es un nuevo golpe a la competitividad del sector frutícola y del país”.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Deportes Chile Open: A qué hora juegan hoy Tabilo, Garin, Barrios y Soto y dónde verlos en vivo
Festival de Viña 2026: Revisa los artistas que se presentarán este martes
Versión de ministro Muñoz bajo presión: Habría firmado concesión para cable China-Chile Express que fue anulada en 48 horas
¿Corre peligro la visa waiver? Análisis de la tensión con EE.UU. a raíz de la negociación del cable de fibra óptica con China
FA arremete contra el futuro oficialismo de Kast por crisis con EE.UU.: "Preocupa la actitud servil ante una injerencia grave"
PETA pide trasladar al monito viral Punch a un santuario: “Lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma”