Frutas de Chile expresa preocupación por aranceles de Donald Trump: “Es un nuevo golpe a la competitividad del sector frutícola”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la tensión que persiste entre Chile y Estados Unidos a propósito del proyecto de cable submarino que uniría Chile con China.

Además, abordamos el arancel global a los productos extranjeros del 10% que Estados Unidos comenzará a aplicar este martes, pese al reciente anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tasa mundial del 15%.

Finalmente, en esta edición, dialogamos con Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, sobre los efectos de estos aranceles en el sector frutícola. “Nos causa preocupación. Es un nuevo golpe a la competitividad del sector frutícola y del país”.

