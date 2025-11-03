Fin de semana largo termina con 22 fallecidos por accidentes de tránsito: 83 detenidos por manejo en estado de ebriedad

Conduce: María Luisa Carrión

En una nueva edición para CNN Prime repasamos las noticias más importantes de la jornada.

El Ministro de Hacienda volvió a cuestionar a la oposición por el rechazo de la mayoría de las partidas del presupuesto. Nicolas Grau apuntó a un cálculo electoral, aunque se mostró confiado en retomar el diálogo tras la elección presidencial.

22 personas han fallecido en accidentes de tránsito durante este fin de semana largo, el doble que en 2023, cuando también tuvimos 4 días feriados. 83 personas han sido detenidas por manejar en estado de ebriedad.

Donald Trump amenazó con enviar fuerzas militares a Nigeria si no se detiene lo que él describió como el “asesinato de cristianos” a manos de terroristas e islamistas. Los dichos del presidente estadounidense fueron rechazados por autoridades del país africano.