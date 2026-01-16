Exportaciones chilenas de servicios alcanzan nuevo récord en 2025

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el nuevo récord que las exportaciones chilenas de servicios alcanzaron en 2025.

Las industrias creativas chilenas cerraron 2025 con exportaciones por US$ 106 millones, lo que representa un crecimiento de 8,4% respecto a 2024.

También dialogamos con Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva ChileMujeres, sobre el freno del presidente electo José Antonio Kast al proyecto de Sala Cuna Universal.

“Hace más de 27 años se está tratando de reformar la Ley de Sala Cuna; este proyecto de ley en específico está debatiéndose desde el año 2022; esto no es un proyecto de ley de último momento“, sostuvo.

Agregó que “nunca habíamos tenido una gama, por decirlo así, de organizaciones tan diversas, alineadas para sacar este proyecto de ley adelante. Este es el momento de sacarlo y por eso nos gustaría que el presidente electo, José Antonio Kast, se sumara a esta posibilidad”.

“Estoy sorprendida con sus declaraciones (…) porque una de las justificaciones que dio para analizar y darle tiempo a esto son las arcas fiscales (…), pero su programa de gobierno propone un proyecto nuevo, distinto, en que el 100% del costo de sala cuna, que actualmente pagan las empresas, lo va a pagar 100% del fisco”, sostuvo.

