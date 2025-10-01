Experto por Ley de Presupuesto 2026: “El ideal hubiese sido esperar un número algo más bajo”

Conduce: Natalia Muñoz.

Diversas reacciones dejó la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 la noche de este martes en voz del presidente Gabriel Boric.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Sergio Lehmann, economista jefe BCI, analizó la propuesta: “El ideal hubiese sido esperar un número algo más bajo. Esto porque sistemáticamente en los últimos al menos dos años hemos incumplido la regla fiscal, hemos sido menos responsables fiscalmente”.

