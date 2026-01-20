Experto en liderazgo: “El primer consejo es que los líderes se rodeen de la mejor gente”

Conduce: Nicolás Paut

Autoridades, organizaciones, líderes vecinales y empresas de las regiones afectadas por los incendios forestales, sin duda están enfrentada a una situación de máximo estrés. Son los líderes de estas instancias las llamadas a conducir a sus organizaciones en estos momentos de máxima tensión.

En una nueva edición de Agenda Económica conversamos sobre este tema con José Miguel Flores, socio de Flores y Asociados y especialista en liderazgo.

Revisa el programa completo en el video.