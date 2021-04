Alejandra Krauss, ex ministra del Trabajo durante la administración de Ricardo Lagos, evaluó la posibilidad de realizar un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. “Fui partidaria del primer retiro, claramente la política impulsada por el ministro Briones y el presidente Piñera, la política de chorreo, no dio abasto”, declaró la ex secretaria de Estado, quien explicó que esperaba “que el gobierno entendiera que este era el momento de poner todo los esfuerzos y gasto fiscal”. Sin embargo, apuntó que este escenario no se produjo, por lo que estamos ante un nuevo 10%. Motivo por el que emplazó al Ejecutivo a que “en vez de recurrir al TC, resuelva en serio, mejore el proyecto y resuelva las urgencias de la ciudadanía”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó el triunfo de la izquierda ecologista en las elecciones de Groenlandia.