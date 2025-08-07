Evelyn Matthei sufre descuelgues y oficialismo retoma denuncia por bots | CNN Prime
Por CNN Chile
07.08.2025 / 15:41
Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
El expresidente Eduardo Freí cuestionó la decisión de la Democracia Cristiana de apoyar la candidatura de Jeannette Jara.
Evelyn Matthei sufre descuelgues luego de que Carlos Larraín y el senador Kusanovic entregan su apoyo a José Antonio Kast.
El oficialismo retoma denuncia desestimada por Matthei sobre ataques en redes sociales.
En La Entrevista Prime conversamos con Rodrigo Galilea, senador y presidente de RN, sobre el momento de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.
Revisa el noticiero completo en el video.