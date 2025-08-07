Programas completos cnn prime

Evelyn Matthei sufre descuelgues y oficialismo retoma denuncia por bots | CNN Prime

Por CNN Chile

07.08.2025 / 15:41

{alt}

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El expresidente Eduardo Freí cuestionó la decisión de la Democracia Cristiana de apoyar la candidatura de Jeannette Jara.

Evelyn Matthei sufre descuelgues luego de que Carlos Larraín y el senador Kusanovic entregan su apoyo a José Antonio Kast.

El oficialismo retoma denuncia desestimada por Matthei sobre ataques en redes sociales.

En La Entrevista Prime conversamos con Rodrigo Galilea, senador y presidente de RN, sobre el momento de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

Revisa el noticiero completo en el video.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Galilea adelanta que está por cerrar acuerdo para que Demócratas se sume a la candidatura de Matthei

LO ÚLTIMO

