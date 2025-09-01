Evelyn Matthei relanza su campaña presidencial | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El Banco Central informó que el Imacec correspondiente al mes de julio registró un alza de 1,8%, de acuerdo a lo esperado.

Dirección La Moneda: Damos inicio a esta nueva sección en la que todos los lunes abordaremos todo lo relacionado a la carrera presidencial.

Revisa el noticiero completo en el video