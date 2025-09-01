Evelyn Matthei relanza su campaña presidencial | CNN Prime
Por CNN Chile
01.09.2025 / 21:52
{"multiple":false,"video":{"key":"grkCmKFTTaR86","duration":"00:50:03","type":"video","download":""}}
Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
El Banco Central informó que el Imacec correspondiente al mes de julio registró un alza de 1,8%, de acuerdo a lo esperado.
Dirección La Moneda: Damos inicio a esta nueva sección en la que todos los lunes abordaremos todo lo relacionado a la carrera presidencial.
