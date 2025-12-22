Estados Unidos interceptó un segundo buque petrolero cerca de las costas de Venezuela | CNN Prime

Conduce: Colomba Eichholz.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Sigue la polémica por los llamados “amarres”, el presidente de la UDI sostuvo que esta idea no es más que una “corrupción institucionalizada” para proteger a funcionarios. Desde el oficialismo llamaron a ser responsables con este tipo de declaraciones.

José Antonio Kast confirmó que este lunes viajará a Ecuador, su segundo destino como presidente electo. En la instancia se reunirá con el mandatario Daniel Novoa, para dialogar sobre su propuesta de un corredor humanitario.

El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, aseguró que nunca ha recibido regalos en contexto de la trama Bielorrusa. El magistrado además, descartó tener una estrecha amistad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Medios internacionales reportaron que Estados Unidos interceptó, este domingo, un tercer buque petrolero en el mar caribe, cerca de las costas de Venezuela. Este sería el segundo tanquero interceptado este fin de semana bajo las órdenes del presidente Donald Trump.