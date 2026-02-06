Especialista analiza el IPC de enero: “Es una muy buena noticia”

Conduce: Francisca Bahamondes.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de enero tuvo una variación mensual de 0,4%.

Esta variación, que fue en línea con lo previsto por el mercado, llevó a que el indicador acumulara un 0,4% en el año y 2,8% a 12 meses respecto de la serie empalmada.

7 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, mientras que seis presentaron incidencias positivas.

En Agenda Económica, conversamos con Valentina Apablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), sobre estas cifras.

“Es una muy buena noticia. Si bien cuando uno hace el análisis por términos de divisiones, la mayoría de las divisiones del IPC apuntó al alza, esta alza estuvo bien contenida por un elemento bastante puntual que yo creo que es el más interesante, que es la división de transporte”, sostuvo.

La experta agregó que la caída en el tipo de cambio que se ha visto en el último tiempo “ha favorecido bastante la trayectoria de la inflación y, en este sentido, esto reafirma la proyección de que la inflación se va a mantener bajo la meta del 3%, por lo menos en los primeros meses del año“.

