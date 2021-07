El INE reveló este miércoles que el país sufrió una pérdida de pérdida de 37 mil empleos durante el trimestre móvil de marzo-mayo de 2021. En conversación con “Agenda Económica”, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, sostuvo que la cifra “deja en evidencia que sin duda la pandemia ha golpeado y sigue golpeando muy fuerte el empleo, la oferta laboral vs la demanda laboral tiene mucho que ver con eso”. En ese sentido, explicó que “la gente, producto del confinamiento, muchas veces no toma las oportunidades laborales porque no puede desplazarse, no puede salir de su casa o porque tiene temor y preocupación del COVID-19”. El secretario de Estado también abordó la propuesta realizada desde la oposición de una ley corta relacionada con la reforma de pensiones. “El objetivo del gobierno es uno y muy claro: terminar de mejorar las pensiones a la clase media”, dijo.