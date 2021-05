La Corte Suprema revirtió la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y reabrió una consulta no contenciosa presentada por la Asociación de Marcas del Retail contra los malls por eventuales prácticas contractuales abusivas. En entrevista con Agenda Económica, el vicepresidente de la asociación, Cristián Saieh, explicó en qué se fundamenta su acusación: “los malls te imponen un reglamento y tú tienes que sujetarte estrictamente a lo que dice y no es posible negociar con ellos. De eso nacen cláusulas contractuales abusivas, por ejemplo, el cobro de gastos comunes, cuyos ingresos y gastos nosotros no conocemos”. Además, planteó lo que esperan lograr con esta acción: “el modelo actual de los centros comerciales y sus relaciones contractuales con los locatarios es un modelo que responde a 10, 15 años atrás. Nosotros queremos que se revise ese modelo e ir a un nuevo modelo que establezca relaciones más equilibradas desde el punto de vista contractual, financiero y operativo”.