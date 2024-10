¿En qué regiones se podrá ver el eclipse solar “anillo de fuego”? Pronóstico para el miércoles 2 de octubre de 2024

El eclipse se podrá observar el próximo miércoles 2 de octubre, desde las 12:45 hasta las 18:30 horas. ¿En qué lugares serán más visibles? Revisa los detalles aquí.

Este segundo día de la semana se avecina un pronóstico variado. En el norte, se prevé un día soleado con Ovalle alcanzando los 26° C y Copiapó los 28° C. Avanzando hacia la zona central, Valparaíso tendrá una máxima de 16° C, Rancagua 19° C, Concepción 14° C y Temuco 12° C. En la Región Metropolitana, se mantendrán los 21° C.