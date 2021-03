En un nuevo capítulo de CNN Magazine recordamos la dolorosa partida del actor Tomás Vidiella tras su fallecimiento por COVID-19 a sus 83 años. También repasamos la actualidad musical con la banda uruguaya No Te Va Gustar, junto a su vocalista Emiliano Brancciari, quien contó detalles de la producción de su nuevo disco Venganza. Asimismo, se refirió al contexto social en América Latina: “Lo que más me duele de todo es la polarización de las opiniones y la violencia que se ve entre la gente”. Y como siempre, revisamos las últimas novedades del cine, televisión, teatro y otras áreas de la música, como el éxito consumado de The Weekend con su sencillo Blinding Lights, que rompió un récord al ser el primer tema en mantenerse en el Top 10 de Billboard durante un año completo.