Más de 10 millones de personas ya han votado en Estados Unidos para elegir a su nuevo presidente, gracias al sistema de voto anticipado.

A tres semanas de la fecha clave, varios estados ya han habilitado algunos de sus centros de votación para los ciudadanos puedan adelantar el sufragio y así contribuir a evitar grandes aglomeraciones el 3 de noviembre.

Según la consultora Election Project, hasta este martes 10,5 millones de estadounidenses ya ha votado. Florida es el estado donde mayor cantidad de votos se han emitido.

Sin embargo, se cree que los números serían superiores ya que no todos los estados no han publicado los registros completos o bien las personas han votado por correo, por lo que aún no son contabilizadas.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac señaló que un 47% de los estadounidenses votará el 3 de noviembre, mientras que un 34% lo hará por correo y un 15% con sufragio anticipado.