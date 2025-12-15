Elecciones 2025: Oficialismo evalúa escenarios tras triunfo de José Antonio Kast | CNN Prime
15.12.2025 / 21:26
- La reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast marcó el inicio del traspaso de mando. Tras el encuentro, Kast definió su gobierno de emergencia como uno de unidad nacional, enfocado en temas prioritarios como seguridad, salud, educación y vivienda. Por su parte, Boric destacó que será responsabilidad de la próxima administración continuar con las políticas iniciadas en su gobierno.
- El oficialismo intenta afrontar el 41,84% que obtuvo Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial. Líderes del socialismo democrático señalaron que aún falta una autocrítica respecto al Rechazo del primer proceso constitucional. En tanto, la oposición sostiene que este resultado representa la gran derrota de la izquierda post concertacionista.
- El Pleno de la Corte Suprema eligió de forma unánime a la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta para el periodo 2026-2027. Con esta elección, Chevesich, conocida por investigar casos como el MOP-Gate, hará historia al convertirse en la primera mujer en presidir el máximo tribunal del país.
- Las autoridades australianas acordaron endurecer las leyes de tenencia de armas después del atentado terrorista contra una comunidad de judíos que celebraba el primer día de Janucá en una playa de Sidney. La investigación continúa, con un enfoque en los posibles nexos de los atacantes con el autoproclamado Estado Islámico.