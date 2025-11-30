Programas completos cnn prime

Elecciones 2025: El último sondeo antes de la veda muestra quién lidera la segunda vuelta

Por CNN Chile

30.11.2025 / 13:04

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición de CNN Prime revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • A poco menos de dos semanas del balotaje presidencial, la encuesta Panel Ciudadano UDD prevé hasta un 16% de votos blancos y nulos, mientras se amplía la diferencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
  • En el ámbito internacional, escalan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que Donald Trump señalara: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”.

