Elección presidencial: Kast, Jara y Parisi realizan cierra de campaña | CNN Prime

Por CNN Chile

12.11.2025 / 12:33

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición de CNN Prime, analizamos y repasamos las noticias más importantes de la jornada.

Jornada de cierres de campaña: Jeannette Jara encabezó un acto en la Plaza de Maipú, mientras que José Antonio Kast hizo lo propio en el Movistar Arena, y Franco Parisi en Temuco. Todo esto tras el último debate donde la candidata oficialista buscó desmarcarse del Gobierno, Johannes Kaiser reafirmó su postura frontal en seguridad, mientras que el abanderado republicano fue el más interpelado.

Más de 23.000 carabineros se van a desplegar en todo el país para las elecciones de este domingo 16 de noviembre. La policía uniformada confirmó que el proceso inicial de las constancias, por estar a más de 200 kilómetros del local de votación, se podrá realizar a través de la comisaría virtual. Además, desde mañana, se va a aumentar el despliegue militar en la Araucanía para prevenir hechos de violencia, como los registrados la semana pasada.

Nicolas Maduro ordenó el despliegue masivo de todas sus fuerzas militares ante la presencia estadounidense en el Mar Caribe. Según el comunicado del régimen de Caracas, el plan de movilización considera a todos los componentes militares y de seguridad ciudadana.

La selección chilena sub-17 ganó, pero no le alcanzó. La Roja quedó fuera del mundial de la categoría pese a derrotar 2-1 a Canadá. El sorpresivo triunfo de Uganda sobre Francia le jugó en contra al cuadro de Sebastián Miranda

