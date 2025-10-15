El futuro de las exportaciones de salmón tras aranceles impuestos por Donald Trump

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el impacto del 10% de arancel a las exportaciones de salmón impuestos por el gobierno de Donald Trump.

Ricardo García, gerente general de Camanchaca, opina que la política arancelaria de Estados Unidos “corresponde a un movimiento y pensamiento que está para quedarse un buen tiempo”

En ese sentido, apunta que “finalmente vamos a terminar vendiendo menos en Estados Unidos y buscando otros mercados”

Consultado si existe algún tipo de conversación entre los gobiernos para negociar este arancel, García sostuvo que “lo que está esperando el gobierno de EE.UU. es saber quién será la siguiente autoridad en Chile”

