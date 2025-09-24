Programas completos conexión global

El emocional regreso de Jimmy Kimmel: Criticó los ataques de Donald Trump contra la libertad de expresión

Por CNN Chile

24.09.2025 / 20:13

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global, con la conducción de Alicia Contreras y Matilde Burgos, revisamos las principales informaciones internacionales de la jornada:

Jimmy Kimmel regresó a su programa nocturno este martes por la noche e instó a los espectadores a plantar cara a las amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien poco antes de la emisión del programa, envió una nueva amenaza contra la cadena del presentador, ABC.

En un monólogo elocuente y emotivo, Kimmel criticó los esfuerzos “antiestadounidenses” para restringir la libertad de expresión en el país y señaló que no moderará sus críticas al presidente después de una suspensión de casi una semana de su programa en medio de la presión de la administración Trump.

“Este programa no es importante”, dijo Kimmel a los espectadores. “Lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa como este”.

